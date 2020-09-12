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第３回定例函館市議会は１１日、本会議を再開。予算決算特別委員会（金沢...
【木古内】第３回定例町議会が１１日、開会した。一般質問に４氏が登壇し...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１１日、本会議の...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は１０...
【鹿部】第３回定例町議会は１１日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と同社に...
函館市と函館屋外広告業協同組合（平山孝敏理事長）は１０日、市内本町地...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス感染が全国的に収束していない...
函館市は１０日、再整備事業を進める西部地区で空き地や空き家などの流通...
北大大学院水産科学研究院の松野孝平助教（３４）は１０日、北大水産学部...
知内が初回、１死三塁から丸田の右越え二塁打、２死後に川村の中越え二塁...
第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
函館西署（奈良敏明署長）は１０日、安全運転サポートカー（サポカー）の...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で、７月１８日～８月１６日に開催し...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が、市中央図書館１階展示コーナーで開...
不動産賃貸の常口アトム（本社・札幌市）は１０日、函館市亀田支所隣に「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
【札幌】函館市などで教育事業を展開するシーラクンス（札幌、藤澤義博社...