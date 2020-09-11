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【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１１日、本会議の...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は１０...
電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と同社に...
函館市と函館屋外広告業協同組合（平山孝敏理事長）は１０日、市内本町地...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス感染が全国的に収束していない...
函館市は１０日、再整備事業を進める西部地区で空き地や空き家などの流通...
【七飯】第３回町議会定例会は１０日、本会議を続行。歳入歳出に２億７９...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（仲村千鶴子委員長）は１０日、本会議...
秋の行楽シーズンを迎え、道は「秋のヒグマ注意特別期間」（１０月３１日...
函館市の亀田ゆたか幼稚園（五十嵐重幸園長、園児１４４人）は１１日、函...
ＳＰＣ函館本町開発（布村隆二社長）は１１日、運営するシエスタハコダテ...
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【旭川】旭川市は１１日、同市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
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【鹿部】第３回定例町議会は１１日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
【札幌】札幌市は１１日、同市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染...