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函館市廃棄物減量等推進審議会（会長・澤村秀治函館高専教授）の今年度第...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が２７日、市役所で開かれ...
国道の清掃や美化活動などに尽力した個人、団体をたたえる道開発局の今年...
函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）は２８日、今年２回目の会合を市...
安倍晋三首相が２８日、持病の潰瘍性大腸炎が再発したことを要因に辞任を...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第３回定...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は２７日、函館市で現地調査をした。...
【札幌】鈴木直道知事は２７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）は、１１月８日に北大水産学部で実施する...
【札幌】北方領土返還要求北海道・東北国民大会（実行委主催）が８月２８...
【松前】東亜建設工業北海道支店（小野寺勇支店長）は８月２７日、地域貢...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （２日）...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
【札幌】道と札幌市は３１日、道内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...