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道議会経済委員会（松山丈史委員長）は２７日、函館市で現地調査をした。...
【札幌】鈴木直道知事は２７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
渡島総合振興局と桧山振興局は今年度、今後５年の地域づくり計画「次期道...
函館市と北海道ガス（札幌）は２６日、協働のまちづくりに関する包括連携...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
新型コロナウイルスの感染が全国で拡大する中、冬の一大イベント「はこだ...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...
函館市は２７日、９月１日開会予定の市議会第３回定例会に提出する議案を...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（内藤厚子代表理事）主催の「第２回...
函館地方気象台によると、２９日夜にかけて前線が南下し、３０日に別の低...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第３回定...
【森】森水産加工業協同組合は２７日、町内の幼稚園と小中学校に非接触型...
◇第８回つぐみ会パークゴルフ大会（１３日、七飯町パークゴルフ場） ...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【札幌、旭川】札幌市は２８日、市内で７人が新型コロナウイルスに感染し...
【江差】町教委社会教育課地域文化係は３０日午前１０時から、町郷土資料...