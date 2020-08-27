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魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
渡島総合振興局と桧山振興局は今年度、今後５年の地域づくり計画「次期道...
函館市と北海道ガス（札幌）は２６日、協働のまちづくりに関する包括連携...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
新型コロナウイルスの感染が全国で拡大する中、冬の一大イベント「はこだ...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...
函館市は２７日、９月１日開会予定の市議会第３回定例会に提出する議案を...
【江差】函館開発建設部と桧山振興局は２４日、今年度の「桧山地域づくり...
【森】町と大手通信キャリアのソフトバンクは２４日、教育分野のＩＣＴ（...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸のトンネル掘削工事に絡み、重金属を含む対...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、９月６日...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は、暑さ対策として来年度から...
サンマが獲れない。心配された通り厳しいスタートとなった。２３日に北太...