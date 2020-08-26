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【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...
函館市は２７日、９月１日開会予定の市議会第３回定例会に提出する議案を...
【江差】函館開発建設部と桧山振興局は２４日、今年度の「桧山地域づくり...
【森】町と大手通信キャリアのソフトバンクは２４日、教育分野のＩＣＴ（...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸のトンネル掘削工事に絡み、重金属を含む対...
安倍晋三首相の連続在職日数が２４日、２０１２年の政権復帰から２７９９...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長）が２４日...
【福島】町教委は１８日、福島歴史図書編集委員会（中塚徹朗委員長）を開...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国がひとり親世帯向けに支給する特...
【七飯】大沼国定公園内の遊歩道で、沼から上がってきたカルガモの親子が...
【森】少年野球の太陽グループ杯争奪第２７回北海道選抜大会渡島支部大会...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
函館新聞社と日本将棋連盟函館中央支部は、毎年夏から秋にかけて渡島、桧...
「狭くて限りはあるが、小物でも写真でも絵でも、こぢんまりと展示したい...
気象庁のホームページ（ＨＰ）で２０日に発表された全国の１カ月予想では...
道教育大附属函館小学校（北村博幸校長）で２５日、函館バス（森健二社長...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
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