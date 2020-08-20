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函館開発建設部と渡島総合振興局は１９日、今年度の「渡島地域づくり連携...
【江差】桧山管内指導林家連絡協議会（尾野輝生会長、在籍指導林家２３人...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
○…道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は１５日、ＪＲ函館駅前...
函館市は１４日までに、９月５日に南茅部運動広場で開催予定だった南茅部...
２０１９年度の全道でのエゾシカ推定生息数が、前年度比２万頭増の６７万...
函館市競輪事業部は、７～１０日に開催したＧIIIナイター「函館ミリオ...
渡島総合振興局は、魅力ある職場づくりへの意識改革や企業の魅力発信力向...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
２０１９年度にクルーズ船で函館を訪れた乗客が滞在中に消費した平均金額...
函館スイーツ推進協議会（若山直会長）は、縄文をテーマにした「函館縄文...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
【上ノ国】町は２０日、町役場で開かれた全員協議会で、国の新型コロナウ...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【北斗】上磯郡漁協上磯支所と市が実施した海産物の宅配特別販売が終了し...
札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。直前２日間の...