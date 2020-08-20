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【江差】桧山管内指導林家連絡協議会（尾野輝生会長、在籍指導林家２３人...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
○…道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は１５日、ＪＲ函館駅前...
函館市は１４日までに、９月５日に南茅部運動広場で開催予定だった南茅部...
２０１９年度の全道でのエゾシカ推定生息数が、前年度比２万頭増の６７万...
函館市競輪事業部は、７～１０日に開催したＧIIIナイター「函館ミリオ...
渡島総合振興局は、魅力ある職場づくりへの意識改革や企業の魅力発信力向...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
２０１９年度にクルーズ船で函館を訪れた乗客が滞在中に消費した平均金額...
【知内】町はこのほど「第２期知内町子ども・子育て支援事業計画」を策定...
五稜郭タワーアトリウムで１９日、夜に咲き、朝にしぼむ花「月下美人」の...
サッカーの第９回全道シニア７０オープン大会兼ＪＦＡ第１５回全日本Ｏ－...
新型コロナウイルスの全国的な感染再拡大を受け、面会制限を緩和していた...
〇…札幌市の百貨店「札幌三越」は２２、２３の両日、函館...
函館開発建設部と渡島総合振興局は１９日、今年度の「渡島地域づくり連携...
道は、１０月８日に函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
道南を中心に活動するクラフト作家がものづくりの楽しさを発信する「函館...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、９月５日...
○…「ジョリージェリーフィッシュ」（函館市東山２の６の...