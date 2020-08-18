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道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
○…道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は１５日、ＪＲ函館駅前...
函館市は１４日までに、９月５日に南茅部運動広場で開催予定だった南茅部...
２０１９年度の全道でのエゾシカ推定生息数が、前年度比２万頭増の６７万...
函館市競輪事業部は、７～１０日に開催したＧIIIナイター「函館ミリオ...
渡島総合振興局は、魅力ある職場づくりへの意識改革や企業の魅力発信力向...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
２０１９年度にクルーズ船で函館を訪れた乗客が滞在中に消費した平均金額...
【知内】町はこのほど「第２期知内町子ども・子育て支援事業計画」を策定...
函館市南茅部支所は、史跡「垣ノ島遺跡」を上空から撮影した動画を同支所...
国立病院機構八雲病院の重症心身障がい患者が１８日、病院機能移転に伴っ...
ＪＡＬ（日本航空）グループは１８日、冬期ダイヤ（１０月２５日～来年３...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１８日、７月の熊本豪雨で橋梁...
【江差】桧山管内指導林家連絡協議会（尾野輝生会長、在籍指導林家２３人...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【北斗】南渡島消防事務組合は９月２０日、市総合文化センターかなでーる...
【札幌】札幌市は１８日、市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）は今年開校１４０周年を迎え、このほ...
歴史ある街並みを歩きもてなしと甘味で一休み 「茶房せき川」は「観光...
【知内】町郷土資料館は、２００４年に当時の中学生が制作したホームペー...