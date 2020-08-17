この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は１５日、ＪＲ函館駅前...
函館市は１４日までに、９月５日に南茅部運動広場で開催予定だった南茅部...
２０１９年度の全道でのエゾシカ推定生息数が、前年度比２万頭増の６７万...
函館市競輪事業部は、７～１０日に開催したＧIIIナイター「函館ミリオ...
渡島総合振興局は、魅力ある職場づくりへの意識改革や企業の魅力発信力向...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
２０１９年度にクルーズ船で函館を訪れた乗客が滞在中に消費した平均金額...
【知内】町はこのほど「第２期知内町子ども・子育て支援事業計画」を策定...
函館市南茅部支所は、史跡「垣ノ島遺跡」を上空から撮影した動画を同支所...
新商品開発や既存品のパッケージ一新を検討する食品企業と地元デザイナー...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
函館市内の小中学校で１７日、２学期の授業が始まった。新型コロナウイル...
【江差】函館市のフリーカメラマン、田村昌弘さんの「２０１９姥神大神宮...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
■函館市松川町で住居侵入 函館西署によると、１５日午後９時４０分ごろ...