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函館市教委は、１日から函館市電の超低床電車「らっくる号」に縄文遺跡群...
新型コロナウイルス感染拡大に対応した緊急経済対策の中で、児童・生徒に...
函館市は、椴法華地区で２０１６年度から休館中の市灯台資料館について、...
総務省が２０２０年度の普通交付税（市町村分）の交付額を決定したことに...
自民党道８区支部（前田一男支部長）は７月３１日、ホテル函館ロイヤルで...
函館市は７月３１日、今年度の市功労賞と市民貢献賞の表彰式をホテル函館...
【札幌】鈴木直道知事は７月３１日の定例記者会見で、東京など新型コロナ...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民一人当たり一律１０万円が支給さ...
【森】ニッセイ緑の財団（清水一朗理事長）と町本茅部町の森林を所有する...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...
新型コロナウイルスの「第３波」を想定した対策が函館市内で進んでいる。...
函館市教委は２学期の始業式に当たる１７日から約１カ月間、市内の全中学...
函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
新型コロナ禍の緊急事態宣言が解除された後、「秋の解散・総選挙」がにわ...
函館港イルミナシオン映画祭のシナリオ大賞審査員特別賞受賞作「自宅警備...
函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
○…北海道日本ハムファイターズは、今年度のパ・リーグオフィシャルスポ...
夏らしい日が続くようになりました。鉢物や花壇、家庭菜園も水を欲しがる...
西暦２０１９年５月１日、徳仁（なるひと）天皇が即位され、「平成」から...