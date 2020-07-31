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新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民一人当たり一律１０万円が支給さ...
【森】ニッセイ緑の財団（清水一朗理事長）と町本茅部町の森林を所有する...
函館商工会議所の会員企業や町会などで構成される新幹線青森・函館早期開...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、函館港に今年度入港するクルーズ船...
【北斗】市と市商工会は、新型コロナウイルスの緊急経済対策として独自に...
函館市内でイカ以外の製造に取り組む水産加工業者が増えている。設備投資...
函館市教委は２８日、中島小学校（高間猛校長）で、同日に提供した給食の...
渡島総合振興局は２８日、新型コロナウイルスの影響で需要が落ち込む道産...
【鹿部】第３回鹿部町議会臨時会が２８日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ...
【森】第１回森町議会７月会議が２８日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ７...
函館市内で３カ月ぶりに新型コロナウイルスの感染が確認された。道内外で...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館中央署（上野泰広署長）は３０日...
函館市教委は２９日、同日で開館１０周年を迎えた箱館奉行所で、「ドロー...
原子力規制委員会が２９日、青森県六ケ所村で建設中の使用済み核燃料再処...
函館市は３０日、日本自動車販売協会連合会函館支部（河村祥史支部長）の...
函館市は３０日、２９日に新型コロナウイルス感染が確認された市内の年齢...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は３０日、新型コロナウイルス感染症対策に...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（市湯川町３...
【八雲、鹿部】サッカーの函館牛乳Ｕ－１２フェスティバル（函館市スポー...