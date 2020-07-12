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函館市は１０日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた経済活動を本...
函館市は１０日、今年の市功労者に市の観光、経済の振興発展に長年貢献し...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
【七飯】第３回七飯町議会臨時会が１０日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ...
函館市は、環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」...
第２回臨時函館市議会が９日開会し、新型コロナウイルス対策などを盛り込...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
函館市議会は８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第２回臨時...
【江差】第１回桧山広域行政組合議会臨時会が７日、江差町役場で開かれた...
【函館、七飯】少年野球の全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント...
第１日は１１日、オーシャンスタジアムでＡ、Ｂ、Ｃブロックの１回戦３試...
市函が２度１点差に詰め寄られながらもしぶとく逃げ切った。１回に先頭・...
函大有斗は初回、先頭・福島の二塁打、小浜の犠打と敵失で先制し、なおも...
開幕戦の渡島連合―函水。同点の９回のチャンスを生かして２点を奪った渡...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）の企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
道は１５日、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテ...
ささやかなお祝いごとがあり、数カ月ぶりに近所の焼肉レストランに行った...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日午後２時から、函館市船見...