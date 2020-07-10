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第２回臨時函館市議会が９日開会し、新型コロナウイルス対策などを盛り込...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
函館市議会は８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第２回臨時...
【江差】第１回桧山広域行政組合議会臨時会が７日、江差町役場で開かれた...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、函館市と渡島・桧山管...
函館市は、市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券を追加発...
函館市の工藤寿樹市長が６日に開いた記者会見での主なやりとりは次の通り...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
函館市は、環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」...
函館に滞在しているＪＲＡ（日本中央競馬会）の厩舎従業員有志１３０人が...
飲食事業などを手掛けるエムワイプラン（伊藤義彦社長）は、函館近郊の文...
ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は１１、１２、１８、１９...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は６日、今年４月にオー...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...
すでに死語になっているはずの「政治と金」が、実は消えていなかった。理...
〇…道は、ふるさと納税制度を活用し道内の文化芸術・エンターテイメント...
函館男声合唱団（河野象威代表）は８月２３日に市民会館大ホールで予定し...