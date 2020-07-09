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【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
函館市議会は８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第２回臨時...
【江差】第１回桧山広域行政組合議会臨時会が７日、江差町役場で開かれた...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、函館市と渡島・桧山管...
函館市は、市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券を追加発...
函館市の工藤寿樹市長が６日に開いた記者会見での主なやりとりは次の通り...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
【木古内】町は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う町内事業者の売り上...
【七飯】住宅販売を手掛けるハウスメーカー９社が参加する七飯町大中山２...
【八雲】函館開発建設部は１３日～８月７日、橋の補修工事に伴い、八雲町...
函館西署はこのほど、道教育大函館校に通う留学生を対象に、函館で安全に...
第２回臨時函館市議会が９日開会し、新型コロナウイルス対策などを盛り込...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
日本航空（ＪＡＬ）は９日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
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