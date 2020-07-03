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道は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、感染経路不明な新規感染者...
函館市がまとめた要介護認定の１～５月の申請件数は６１２７件で、前年同...
函館市は、新型コロナウイルス感染症対策として国が提唱する「新しい生活...
札幌国税局は１日、相続税や贈与税の課税基準となる路線価（２０２０年１...
函館市が貸し切りバス事業者に対し、各業者が企画した市民向け日帰りバス...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止につなげようと、日中にカラオ...
函館市は、毎年多数が受験する職員採用試験（前期）に関し、新型コロナウ...
渡島町村会は６月３０日、渡島合同庁舎で臨時総会を開き、新会長に中宮安...
〇…日本野鳥の会道南桧山（奥田孝一代表）は、１２日に開...
国立病院機構函館病院（函館市川原町、加藤元嗣院長）に八雲病院（八雲町...
今年で１２回目を迎えるはこだて国際科学祭が８月２２～３０日の９日間、...
近隣農家の野菜などを販売する産直青空野菜市が２日、函館市美原３の「み...
函館高専（伹野茂校長）の活動を支援する地元企業などでつくる函館高専地...
道南のホテルに泊まろう―。名鉄観光サービス函館支店（函館市田家町）は...
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新型コロナウイルス感染拡大で失業した人などを対象に函館市が約１００人...
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