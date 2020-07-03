函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ７月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

渡島町村会長に中宮氏　臨時総会

[ 政治・行政 ]

　渡島町村会は６月３０日、渡島合同庁舎で臨時総会を開き、新会長に中宮安...

渡島町村会長に中宮氏　臨時総会
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

国立函館病院の重度心身障がい者病棟が落成

国立函館病院の重度心身障がい者病棟が落成

はこだて国際科学祭、８月２２日からオンラインで開催　コロナ禍での「健康」考える

はこだて国際科学祭、８月２２日からオンラインで開催　コロナ禍での「健康」考える

美原で産直青空野菜市　毎週木曜日に開催

美原で産直青空野菜市　毎週木曜日に開催

学生支援に運用を　函館高専地域連携協力会が１００万円寄付

学生支援に運用を　函館高専地域連携協力会が１００万円寄付

地元ホテルに泊まろう　名鉄観光が４施設宿泊プラン発売

地元ホテルに泊まろう　名鉄観光が４施設宿泊プラン発売

新道南スタイル／国際ホテル、３密回避した会議・宴会プラン提案

新道南スタイル／国際ホテル、３密回避した会議・宴会プラン提案

函館市臨時職員１００人採用枠、予定数超え募集終了

函館市臨時職員１００人採用枠、予定数超え募集終了

国交省北海道局、尾札部道路整備費を道特特推進費に計上

国交省北海道局、尾札部道路整備費を道特特推進費に計上

インサイド／旧ロシア領事館売却、市民団体から市への保全要望相次ぐ

インサイド／旧ロシア領事館売却、市民団体から市への保全要望相次ぐ

振興局単位でアラート　道が運用、住民に注意促す

振興局単位でアラート　道が運用、住民に注意促す

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

7月 3日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

イベントカレンダー

2020年7月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク