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函館市が貸し切りバス事業者に対し、各業者が企画した市民向け日帰りバス...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止につなげようと、日中にカラオ...
函館市は、毎年多数が受験する職員採用試験（前期）に関し、新型コロナウ...
渡島町村会は６月３０日、渡島合同庁舎で臨時総会を開き、新会長に中宮安...
函館市はこのほど、ツイッターアカウント「函館市防災ツイッター」を開設...
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函館市は７月１日から、２０２１年度の職員採用試験（前期日程）の申し込...
渡島総合振興局は今年度から５カ年で、料理人を対象にした産地見学会の開...
函工高バドミントン部のエースとして支部、全道大会で活躍した播磨良輝教...
国民に１人一律１０万円を支給する「特別定額給付金」の支給が始まり出し...
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函館市がまとめた要介護認定の１～５月の申請件数は６１２７件で、前年同...
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函館市の金森赤レンガ倉庫内でマリオンクレープを出店している菓子製造業...
今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権を懸けた南北北海道...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は４、１１、１８日の各日午後１...