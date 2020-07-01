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渡島町村会は６月３０日、渡島合同庁舎で臨時総会を開き、新会長に中宮安...
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函館市は７月１日から、２０２１年度の職員採用試験（前期日程）の申し込...
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函館市教委は２６日、一般職の２０代男性職員を減給１０分の１（１カ月）...
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函館市内の看護学生を中心につくる函館学生献血推進協議会「あっかんＢＡ...
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【北斗】水産加工会社「ソネ食品」（七重浜１、水山康平社長）はこのほど...
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