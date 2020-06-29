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函館市は７月１日から、２０２１年度の職員採用試験（前期日程）の申し込...
渡島総合振興局は今年度から５カ年で、料理人を対象にした産地見学会の開...
公明党の横山信一参議・復興副大臣が２７日、あいさつのため函館新聞社を...
函館市教委は２６日、一般職の２０代男性職員を減給１０分の１（１カ月）...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で深刻な影響を受けた道経済を立て直...
函館税関は港湾合同庁舎（函館市海岸町）１階の税関資料展示室をリニュー...
函館市は７月１日から、スマートフォン（スマホ）やタブレット端末向けの...
道は、市町村などを対象とした新エネルギー関連補助事業の追加募集を行っ...
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、函館港に今年度入港するクルー...
○…新型コロナウイルスの感染防止に役立ててもらおうと、和服総合加工業...
道は、今年度の北方領土に関するポスターコンテストと作文コンテストの作...
函館市はこのほど、ツイッターアカウント「函館市防災ツイッター」を開設...
北方領土返還要求運動を進める「千島歯舞諸島居住者連盟函館支部」（坂上...
高体連の代替大会となるソフトテニスの夏季高校選手権大会（函館ソフトテ...
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ＪＲ北海道は、夏の臨時列車の運転計画を発表した。指定席発売を見合わせ...
プラスチック製ごみの削減を目的としたプラスチック製レジ袋の有料化が７...
新型コロナウイルスの影響で延期、中止されていたスポーツの大会が函館市...