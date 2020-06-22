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函館市は、配達機能を持たない地元飲食店に代わって出前する事業者に対し...
立憲民主党政調会長の逢坂誠二衆院議員が１９日、通常国会閉会報告のため...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
新型コロナウイルス感染症に対応した災害時の対策が急務となる中、函館市...
【木古内】第２回町議会定例会が１８日開会し、一般質問に５氏が登壇した...
【知内】第２回町議会定例会が１８日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
【札幌】鈴木直道知事は１８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
【北斗】第２回市議会定例会は１７日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
【北斗】新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金をめぐり、制度内容を誤...
【福島】町議会定例会６月会議が２２日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
【札幌】道と札幌市は２２日、同市内で年代・性別非公表の１人と７０代男...
【知内】第一生命函館支社江差営業オフィスは１９日、キャラクターのイラ...