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【北斗】第２回市議会定例会は１７日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
【北斗】新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金をめぐり、制度内容を誤...
【北斗】北斗市は１７日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国が実施し...
【乙部】第２回町議会定例会は１７日、開会し、一般質問に５氏が登壇した...
【江差、上ノ国】江差町と上ノ国町は１６日、江差町役場で自治体間連携協...
函館市病院局は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市立函館病院の４...
渡島総合振興局は、北海道新幹線開業を生かした都市と農村の交流を促進す...
【江差】桧山振興局は１０日、同局１階展示ホールで農林水産省の「花いっ...
函館市は、２０１９年度の市民特別相談の受け付け件数をまとめた。市が電...
【札幌】鈴木直道知事は１８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は１８日、夏季ダイヤ期間の国内線...
【七飯】町教委など町内の５団体は、新型コロナウイルス感染予防のため、...
函館市船見町の「鯨族供養塔」で１８日、地域住民らが草刈りや清掃を行っ...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（１９日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
開花が待ち遠しい！ 「ひまわりプロジェクト」として敷地内の道南いさり...
【札幌】札幌市は１８日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」を運営する「シカベ...