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【江差、上ノ国】江差町と上ノ国町は１６日、江差町役場で自治体間連携協...
函館市病院局は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市立函館病院の４...
渡島総合振興局は、北海道新幹線開業を生かした都市と農村の交流を促進す...
【江差】桧山振興局は１０日、同局１階展示ホールで農林水産省の「花いっ...
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【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１５日、本会議で...
函館税関は１７日、５月の函館港外国貿易概況を発表した。輸入額は動物性...
老齢化が進む五稜郭公園内のサクラに市民や地域貢献活動に取り組む企業の...
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建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
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道立函館高等技術専門学院（鈴木一弘学院長）は１７日、同学院で今年度１...