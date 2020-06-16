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第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
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カタログ販売などを手掛ける鳥潟はこだてオフィス（七飯町）など４社は、...
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【松前】松前観光協会（石川文明会長）は、８月１３～１５日に開催予定だ...
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◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
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