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函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の購入...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる渡島総合開発期成会（会長・池...
函館市は１２日、３、４月に市の「子どもなんでも相談１１０番」に寄せら...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
新型コロナウイルスの影響に伴う収入の減少による道税の徴収猶予の特例制...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（仲村千鶴子委員長）は１２日、本会議...
【福島】早稲田大学マニュフェスト研究所（顧問：北川正恭・早大名誉教授...
函館新都市病院（原口浩一院長）は、５月から、消化器内科外来を開始した...
〇…函館市青函連絡船記念館摩周丸に１５日、日の丸や国際...
函館市出身のプロレスラーで、プロレス団体「道南リング」代表のカツオ選...
「これからも北海道や道南の食を応援する催事をどんどんやっていきたい」...
日本キリスト教団函館千歳教会（柴田もゆる牧師）は１４日、「新島襄脱国...
【北斗】ホテル「東横イン新函館北斗駅南口」が１４日、ＪＲ新函館北斗駅...
函館市は、２０１９年度の市民特別相談の受け付け件数をまとめた。市が電...
道は、道農業・農村振興審議会委員２人を募集している。応募は７月１０日...
最近、注目されている本がある。２５年も前に書かれた本の再版だが、時宜...