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【松前】松前町議会第２回定例会は１１日、５氏が一般質問に登壇した。新...
函館市教委は１１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校などで、...
【江差】第２回町議会定例会が１１日開会した。６氏が一般質問を行った。...
【七飯】第２回七飯町議会定例会は１１日、歳入歳出にそれぞれ３億９９５...
【鹿部】第２回鹿部町議会定例会が１１日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１１日、本会議で付託...
函館市は１０日、市議会第２回定例会最終日の１２日に追加提案する補正予...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①教育...
【松前】町議会の第２回定例会が１０日開かれ、石山英雄町長が３期目の所...
第２回定例函館市議会は１０日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸...
【松前】松前町議会第２回定例会は１１日、５氏が一般質問に登壇した。新...
島昌之氏（民主・市民ネット） 新型コロナの影響で生活保護の相談・申請...
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道内の人気グルメを集めた「北海道グルメマルシェ」が１１日、丸井今井函...
【札幌】札幌市は１１日、同市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...