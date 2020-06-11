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斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①教...
【松前】町議会の第２回定例会が１０日開かれ、石山英雄町長が３期目の所...
第２回定例函館市議会は１０日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸...
【七飯】第２回七飯町議会定例会は１０日、本会議を続行し、一般質問に３...
【北斗】第２回市議会定例会は１０日、４氏が一般質問に立った。新型コロ...
【北斗】北斗市は、大学などを卒業後、市内に居住するなどの条件を満たし...
出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新型コロ...
４月の木古内町長選で初当選を果たした鈴木慎也町長（４１）が９日、就任...
【森】第１回森町議会６月会議が９日開かれ、町議会は、地球温暖化防止に...
【上ノ国】町は、全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響で、消費が落...
函館市は１０日、市議会第２回定例会最終日の１２日に追加提案する補正予...
函館市の公益施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）の２...
遺愛女子高校（福島基輝校長）は８日、同校３年の生徒が制作した新型コロ...
函館市社会福祉協議会が運営する総合相談センターに「不登校」と「ひきこ...
【七飯】函館中央署署員と道警マスコットキャラクター「ほくとくん」は１...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①教...
本紙に「新型コロナウイルス」の７文字が登場するようになったのは１月下...
「介護のことをたくさん学んで国に帰って世話の仕方を教えたい」と話すの...
【福島】福島町観光協会（河原塚利雄会長）は、新型コロナウイルスの感染...