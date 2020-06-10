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出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新型コロ...
４月の木古内町長選で初当選を果たした鈴木慎也町長（４１）が９日、就任...
【森】第１回森町議会６月会議が９日開かれ、町議会は、地球温暖化防止に...
【上ノ国】町は、全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響で、消費が落...
【北斗】第２回市議会定例会は９日、会期を１７日までの９日間と決めた後...
【札幌】鈴木直道知事は９日の定例記者会見で、新型コロナウイルスに関す...
【上ノ国】第２回町議会定例会が９日、開かれた。工藤昇町長は行政報告で...
【七飯】第２回七飯町議会定例会は９日に開会し、会期を１１日までの３日...
函館市議会事務局は、２０１９年度に各会派に交付された政務活動費の収支...
新型コロナウイルスの感染拡大による物産展の中止や観光客の激減で大きな...
アーチェリーの函館理事長杯（函館アーチェリー協会主催）が７日、根崎公...
函館市松風町３の飲食店「バーガーショップホットボックス」（棟方諭オー...
〇…北海道日本ハムファイターズは、木田優夫投手コーチが...
北洋銀行＝関係分（７月１日） 函館中...
【北斗】北斗市は、大学などを卒業後、市内に居住するなどの条件を満たし...
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函館市地域交流まちづくりセンターの指定管理者、ＮＰＯ法人「ＮＰＯサポ...
青森県鰺ヶ沢町の名を全国に知らしめた秋田犬の「わさお」が８日、推定１...