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函館市が地元ケーブルテレビ局「ＮＣＶ」に委託制作する特別番組が６日か...
函館市議会の第２回定例会が３日開会し、市は今年度一般会計補正予算など...
函館市競輪事業部は、函館競輪場（金堀町）と場外車券売り場のサテライト...
大型クルーズ船が接岸可能となるよう、函館港若松埠頭（ふとう）で行われ...
函館市議会は１日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第２回定例...
【鹿部】町は新型コロナウイルスの感染拡大によって町内の海産物販売の低...
【北斗】市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）は１日、開かれ、第２...
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、道南の各市町でもさまざまな支援策...
函館市は、５月３０日の「ごみゼロの日」と「消費者の日」に合わせ、レジ...
【札幌】鈴木直道知事は２９日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
市立函館博物館（阿部貴樹館長）は、６月下旬から開催予定だった企画展「...
【札幌】道は４日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【知内】町は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、影響を受ける町内飲食...
【知内】湯ノ里小学校（古館勉校長、児童１１人）は３日、町重内の水田で...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長、会員６人）が江差町泊町で栽培...
快活なママがもてなす居酒屋や本格洋食レストラン、 焼き鳥店気分に合わ...
札幌の海産物卸会社で経験を積んだ後藤社長が、故郷・函館で独立開業。バ...
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函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...