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函館市教委は８日、市立の４小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
【札幌、旭川、小樽】道などは８日、道内で新たに１３２９人が新型コロナ...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに７６人が新型コロナウイルスに感...
地域資源を生かした持続可能な社会づくりを考える「地域循環共生圏フォー...
函館弁護士会（平井喜一会長）は７日、ロシアによるウクライナへの軍事侵...
６～１２日の世界緑内障週間に合わせ、函館眼科医会（江口秀一郎会長・江...
函館市教委は７日、小中学校計１２校で児童・生徒の新型コロナウイルス感...
函館税関は７日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染した...
函館少年刑務所は７日、５０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは７日、道内で新たに１１０６人が新型コロナ...
函館少年刑務所は８日、３０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市教委は８日、市立の４小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
【福島】町議会定例会３月会議が８日開会し、会期を１６日までの７日間と...
【松前】第１回町議会定例会は８日、本会議を続行。歳入歳出に１４２１万...
【知内】第１回町議会定例会が８日開会し、会期を１４日までの７日間と決...
【七飯】第１回町議会定例会は８日、本会議を続行。２０２２年度各特別会...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長）は７日、新年度一般...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１１日...