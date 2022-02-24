ＪＡＬ（日本航空）は２４日、丘珠空港の滑走路凍結のため、函館―丘珠間...
函館少年刑務所は２４日、２０代男性職員と２０代男性受刑者各１人が新型...
ＪＲ北海道は２４日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業が難航しているた...
函館市教委は２４日、市立の小、中、高校計７校で児童・生徒の新型コロナ...
函館税関は２４日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】地域情報の発信基地として今春オープンを目指す会員制サロン「じ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２４日、道内で新たに２６２１人が新型コロ...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに６７人が新型コロナウイルスに...
上磯地方史研究会や函館の歴史的風土を守る会（歴風会）の会長などを務め...
多世代交流センターコンテ日吉（函館市日吉町４）は、ひな人形の展示など...
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【木古内】町は、発達した低気圧による昨年１１月２日の豪雨災害での対応...
【知内】町内産のカキ、ニラのメニューを提供する「知内かき小屋」は１月...