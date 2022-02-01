【速報】函館で１７１人、渡島３８人、桧山で３人感染
同保健所によると、函館市内の感染者は１０歳未満４７人、１０代３７人、２０代２３人、３０代１４人、４０代２２人、５０代と６０代がともに９人、７０代６人、８０代４人。男女比は男性８５人、女性８６人。
このうち無症状は１１人、軽症１６０人。入院中は５人、入院などで調整中が１６６人。６５人に既往患者との接触歴があった。
また、国立病院機構函館病院で１月２９～３０日にかけて発生したクラスターによる感染者はさらに５人増え、計１５人となった。
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