市立函館保健所は１日、函館市内で新たに１７１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の感染者数は延べ３１９８人となった。また、道は函館以外の渡島管内で３８人、桧山管内で３人の感染を確認したと発表した。

同保健所によると、函館市内の感染者は１０歳未満４７人、１０代３７人、２０代２３人、３０代１４人、４０代２２人、５０代と６０代がともに９人、７０代６人、８０代４人。男女比は男性８５人、女性８６人。

このうち無症状は１１人、軽症１６０人。入院中は５人、入院などで調整中が１６６人。６５人に既往患者との接触歴があった。

また、国立病院機構函館病院で１月２９～３０日にかけて発生したクラスターによる感染者はさらに５人増え、計１５人となった。