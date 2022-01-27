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第一管区海上保安本部は２６日、函館海上保安部所属の２０代男性職員（海...
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道警は２６日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
函館市教委は２６日、函館柏野小の児童２人、函館高丘小の児童３人、函館...
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