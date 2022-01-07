この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
ＪＡＬ（日本航空）は６日、機体整備に伴う機材繰りのため函館―丘珠間の...
【札幌】道などは５日、道内で新たに７４人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で５日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
函館市公民館は５日、新春恒例の書き初め会を同館で開いた。小学２～４年...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は５日、函館アリーナで「消防出初式」...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...
正月飾りや古いお札などを焼く「どんど焼き」（焼納祭）が７日、道南各所...
北海道の美食を真心ある対面販売で １９４５年、乾物店として創業した「...
奥深い鮭の味わいを伝える 「中村鮮魚店」は、青空市時代か...
【七飯】函館七飯スノーパークを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）は９日午後１時半から、教会コンサー...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...