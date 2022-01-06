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ＪＡＬ丘珠と羽田便計３便欠航

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ＪＡＬ函館―丘珠便計６便欠航

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道内で３４人感染　新型コロナ

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　【札幌】道などは５日、道内で新たに３４人が新型コロナウイルスに感染し...

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函館市内の新規感染者ゼロ

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　◇北斗市　（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...

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町村ガイド・健康（７日～１０日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...

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ＪＡＬ丘珠と羽田便計３便欠航

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