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ＪＡＬ（日本航空）は６日、機体整備に伴う機材繰りのため函館―丘珠間の...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で５日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
函館市公民館は５日、新春恒例の書き初め会を同館で開いた。小学２～４年...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は５日、函館アリーナで「消防出初式」...
日本航空（ＪＡＬ）は５日、函館―丘珠間の計６便を欠航し、計１１６人に...
【札幌】道などは５日、道内で新たに３４人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した人...
新型コロナウイルスの変異ウイルス「オミクロン株」感染者が道内で初めて...
新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せる中、新年を迎えた三が日...
ＪＲ北海道と航空各社は６日までに、年末年始期間の利用実績をまとめた。...
道南でも本格的な受験シーズンが到来した。６日には、道教育大附属函館中...
ＪＡＬ（日本航空）は６日、機体整備に伴う機材繰りのため函館―丘珠間の...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
【札幌】道などは５日、道内で新たに７４人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
母娘で受け継ぐ専門店ならではの味で 函館名物の魅力を伝える １９５...
脂の乗る上質な旬魚にこだわり 母が築いた店の信頼を兄妹で守る 「髙松...