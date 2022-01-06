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【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で５日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は５日、函館アリーナで「消防出初式」...
日本航空（ＪＡＬ）は５日、函館―丘珠間の計６便を欠航し、計１１６人に...
【札幌】道などは５日、道内で新たに３４人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した人...
新型コロナウイルスの変異ウイルス「オミクロン株」感染者が道内で初めて...
新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せる中、新年を迎えた三が日...
気象庁によると、４日午後３時４７分ごろ、北海道南西沖を震源とする地震...
ＪＡＬ（日本航空）は４日、降雪のため函館―丘珠間と函館―奥尻間の各１...
【札幌】道などは４日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルスに感染し...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で５日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
「沖縄県で新型コロナウイルスの新規感染者が６００人前後の見通し」。５...
新型コロナウイルスの影響で昨年まではオンラインでの情報発信が中心だっ...
８日に江別市で開かれるバレーボールの第３８回道小学生大会選抜優勝大会...
函館市公民館は５日、新春恒例の書き初め会を同館で開いた。小学２～４年...
「人日（じんじつ）の節句」の７日は、七草がゆを食べる風習がある。食材...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
年末年始の買い物の際、牛乳や乳製品を１品多く購入するよう心掛けた。原...
〇…プログラミング工作教室などを開く函館ラボラトリ（函館市美原２、Ｂ...
一般貨物自動車運送の北水ライン（函館市金堀町、石井拓弥社長）が事業を...