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【札幌、旭川】道などは２８日、道内で新たに２０人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
正月用のしめ飾りを露店で販売する「歳（とし）の市」が、函館市松風町の...
気象庁によると、２７日午前４時４０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【江差、上ノ国】２７日午後１時ごろ、江差町砂川、椴川町、上ノ国町内郷...
ＪＡＬ（日本航空）は２７日、丘珠空港の降雪のため函館―丘珠間の３往復...
【札幌】道などは２５日、札幌市で１１人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２８日に開かれ...
◇北斗市（午前１０時―午後４時） 小松内科循環器科医院（七重浜５の...
【木古内】町の公式キャラクター「キーコ」のオリジナルソング「ぼくとい...
【札幌、旭川】道などは２８日、道内で新たに２０人が新型コロナウイルス...
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【北斗】函館水産高校（亀山喜明校長）と大野農業高校（野村博之校長）の...
【北斗、木古内】放課後フリースペース「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生...
【七飯】子ども休日交流体験教室「水で光る不思議なキャンドルを作ろう！...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...