この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館中央署は１９日、函館市本町地区で酒類を提供する飲食店を訪ね、「飲...
函館市若松町のホテル「ＪＲイン函館」（宮川岳三支配人）に１８日、元国...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は、森高校と、森、砂原の両...
津軽海峡フェリーは２２日、海上荒天のため、函館―大間間の１往復２便を...
【札幌、旭川】道などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
函館地方気象台によると、北海道の上空１５００メートル付近に１２月上旬...
【北斗】旧上磯町（現北斗市）峩朗（がろう）生まれの歌手三橋美智也（１...
全国消防長会北海道支部道西地区協議会（会長・小西裕二函館市消防長）に...
函館市企業局交通部は１７日、明治時代の客車を復元した「箱館ハイカラ號...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長、児童１００人）はこのほど、車いすバ...
【北斗】野菜作りを手掛ける「ラウレアファームヴィレッジ」（市千代田、...
段階的な日常回復につなげる「ウィズコロナ」に向けた対応について、函館...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
○…大野農業高校の２年生５３人がこのほど、修学旅行先の...
函館中央署は１９日、函館市本町地区で酒類を提供する飲食店を訪ね、「飲...
１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
【七飯】函館バレーボール協会は７日、七飯町ファミリースポーツセンター...
道は、２５日を「北海道犯罪被害を考える日」と定め、犯罪被害者のための...