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市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
ＪＡＬ（日本航空）は１９日、奥尻空港の強風のため、函館―奥尻間の１往...
ハートランドフェリーは１９日、低気圧による荒天のため、江差発奥尻行き...
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【福島】松前署警察車両の赤色灯、町役場と開発局のパトロール車両の青色...
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【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１８日に解禁と...
２０１９年に閉店したＪＲ函館駅前の百貨店「棒二森屋」（若松町）跡地を...
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【木古内】町は、新規就業者（漁師）として養殖コンブ漁などに従事し、将...
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■函館の会社でいち早く宣言 「建設業は若い人たちに敬遠されがちだが、Ｓ...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...