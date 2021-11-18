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ざいだん出前コンサート「物語付きフルート二重奏曲『竹取物語』」が１２...
１０月に滝川市で開かれた第４５回北海道道場少年剣道大会（全日本剣道道...
１０００円以下のリーズナブルな価格で定食を提供する「めざまし食堂」（...
今年度の函館市スポーツ少年団卓球交流大会（函館市スポー津少年団本部主...
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