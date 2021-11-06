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【札幌、旭川、小樽】道などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
海上保安庁は５日、東南アジア海域での海賊対策のため、函館海上保安部の...
函館市教委は５日、函館桔梗小学校（佐々木正幸校長）で同日に提供した給...
第１６回世界に一冊だけの本・展（実行委主催）が５日、函館市本町の函館...
【七飯】七飯町功労者表彰式が３日、町文化センターで開かれた。文化功労...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
津軽海峡フェリーは５日、大間港の海上荒天のため、函館―大間間の１往復...
深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
奥尻高校（佐野佳夫校長）の生徒が奥尻町の特産品を販売する奥尻マルシェ...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
函館開発建設部は道路設備の点検とワイヤーロープ式防護柵設置のため、８...
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道、道財務局と４司法書士会（札幌、旭川、函館、釧路）は８～１２日、借...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】すずき小児...
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