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【七飯】七飯町功労者表彰式が３日、町文化センターで開かれた。文化功労...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
津軽海峡フェリーは５日、大間港の海上荒天のため、函館―大間間の１往復...
深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
道がまとめた２日の大雨による渡島管内での被害状況（４日午前１０時現在...
函館ゆかりの偉人５人組による２次元アイドル「ＨＡＫＯＭＥＮ（ハコメン...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は６日から写真展「大正３年 函...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
海上保安庁は５日、東南アジア海域での海賊対策のため、函館海上保安部の...
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函館市元町の結婚式場、センティール・ラ・セゾン函館山（伊藤峻一支配人...
【乙部】灯油価格の高騰が続いていることを受け、寺島努町長は５日、非課...
函館厚生院看護専門学校（本橋雅寿学校長）で５日、戴帽式が行われた。保...
函館市の認定こども園高丘幼稚園（蒲生由美子園長、園児１６２人）は５日...
渡島総合振興局函館建設管理部は、今年度の維持・除雪功労者表彰式を渡島...