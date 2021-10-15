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【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
市立函館保健所は１４日、市内の保育所でノロウイルスが原因とみられる集...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
函館護国神社（大橋幸生宮司）で１３日、世界平和と新型コロナウイルス収...
【札幌】道は１３日、道立江差高等看護学院を巡る諸問題について、協議す...
日本青年会議所（ＪＣＩ）が主催する「グローバルユース国連大使」として...
【札幌】鈴木直道知事は１３日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
函館市本町のギャラリー「そらのＡｇｅｒ」（オールドスタイルホテル函館...
市民団体「函館９条連」は１７日午後１時から、「９条でつながろう函館地...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
卓球の北海道選手権大会（北海道卓球連盟主催）が８～１０日、函館アリー...
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道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
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立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...