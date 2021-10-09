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五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は８日、降雪期を前に、展望台窓ガラスの...
【森】森ライオンズクラブ（本間信孝会長、会員３７人）は５日、町図書館...
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市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
ＪＲ北海道によると、８日午前５時４０分ごろ、北海道新幹線木古内駅構内...
８日午前５時４０分ごろ、北海道新幹線木古内駅構内で、東京へ向かって走...
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人気コミックからテレビアニメ化もされた「転生したらスライムだった件」...
函館市内の新型コロナウイルス感染が今月に入り落ち着きをみせている。陽...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】五稜郭ファ...
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函館バス（森健二社長）は８日、ＪＲ函館駅前と上陣川方面をつなぐ路線バ...
函館市大町の市営団地・大町改良団地で１階店舗スペースを活用し、１６日...