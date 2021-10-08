函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    函館市内で６日連続感染者ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内で６日連続感染者ゼロ

    【速報】道内で１４人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...

    【速報】道内で１４人感染

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内の感染者５日連続ゼロ
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    森町が火葬業務員１人募集

    [ お知らせ ]

    　【森】町は、来年１月１日採用予定の火葬業務員１人を募集している。１５...

    森町が火葬業務員１人募集

    森ＬＣ、町図書館に図書寄贈

    [ 社会 ]

    　【森】森ライオンズクラブ（本間信孝会長、会員３７人）は５日、町図書館...

    森ＬＣ、町図書館に図書寄贈

    函館市内で６日連続感染者ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内で６日連続感染者ゼロ
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    函館１５日から申請開始　第三者認証　鈴木知事

    函館１５日から申請開始　第三者認証　鈴木知事

    クマ出没情報（森）

    クマ出没情報（森）

    新米初入荷　おいしい酒造りに期待　箱館醸蔵

    新米初入荷　おいしい酒造りに期待　箱館醸蔵

    １０日にイワシ販売会　おいしさアピール　シエスタハコダテ

    １０日にイワシ販売会　おいしさアピール　シエスタハコダテ

    森町が火葬業務員１人募集

    森町が火葬業務員１人募集

    森ＬＣ、町図書館に図書寄贈

    森ＬＣ、町図書館に図書寄贈

    久上工藤商店が豚ジンギスカン販売　森町の「ひこま豚」使用

    久上工藤商店が豚ジンギスカン販売　森町の「ひこま豚」使用

    【速報】道内で２１人感染　渡島、桧山はゼロ

    【速報】道内で２１人感染　渡島、桧山はゼロ

    函館市内で６日連続感染者ゼロ

    函館市内で６日連続感染者ゼロ

    シカ追い出し作業終了、午後１時２０分ごろから運転再開

    シカ追い出し作業終了、午後１時２０分ごろから運転再開

    最新動画

    旬采亭こいさん／全国のおいしい食材を伝える

    フリーエイティーズカフェ／８０年代がテーマのカフェバー

    手作り弁当と惣菜の店　中村屋／地域の人に親しまれる店に

    山崎商店／オーガニック食品の量り売り

    函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

    動画一覧
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    10月 8日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    10月 8日のイベント情報

    2021年10月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト