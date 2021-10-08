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【札幌、旭川】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
ＪＲ北海道によると、８日午前５時４０分ごろ、北海道新幹線木古内駅構内...
８日午前５時４０分ごろ、北海道新幹線木古内駅構内で、東京へ向かって走...
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人気コミックからテレビアニメ化もされた「転生したらスライムだった件」...
函館市内の新型コロナウイルス感染が今月に入り落ち着きをみせている。陽...
【江差】今年度の江差保健所感染症予防研修会が９月２９、３０日の両日、...
【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【札幌】鈴木直道知事は８日の定例記者会見で、飲食店の新型コロナウイル...
【七飯】日本酒の新銘柄「郷宝」で知られる箱館醸蔵（町大中山１）に８日...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「ハコダテフィッシャーマンズマル...
【森】町は、来年１月１日採用予定の火葬業務員１人を募集している。１５...
【森】森ライオンズクラブ（本間信孝会長、会員３７人）は５日、町図書館...
【木古内】味付ジンギスカンやホルモンなど食肉加工品や酒類の販売を手掛...
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