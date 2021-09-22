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函館市本通３の市道が交わる丁字路（本通３丁目交差点）が２１日から、青...
２１日は「十五夜」で、秋の風物詩「中秋の名月」が函館市内から見られた...
ＪＡＬ（日本航空）は２１日、機材整備のため函館―丘珠間の３往復６便を...
【札幌、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】湯ノ岱町内会（鈴木廣昭会長）は２０日の敬老の日に合わせ、９...
気象庁によると、２１日午前５時２６分ごろ、千島列島を震源とする地震が...
２０日の敬老の日に合わせて、函館市の駒場団地町会（川端和雄会長）は同...
【福島】町が主催する２年ぶりの「福島町敬老会」が１８日、町総合体育館...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材繰りで函館―丘珠間２往復４便、函館―...
「世界アルツハイマーデー」の２１日、函館市は五稜郭タワーを認知症支援...
秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、道警函館方面本部と函館...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
〇…障害者施設を運営する理想福祉（細田政裕社長）はこのほど、函館市千...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館市本通３の市道が交わる丁字路（本通３丁目交差点）が２１日から、青...
来年春の“センバツ”を目指して行われた第７４...
陸上の第５４回道南中学校高校新人大会兼記録会第２戦（道南陸協、高体連...