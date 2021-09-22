函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    丘珠便３往復欠航

    [ 社会 ]

    　ＪＡＬ（日本航空）は２１日、機材整備のため函館―丘珠間の３往復６便を...

    丘珠便３往復欠航

    函館市内で１人新規感染

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...

    函館市内で１人新規感染

    函館市新浜町と泊町で震度１

    [ 社会 ]

    　気象庁によると、２１日午前５時２６分ごろ、千島列島を震源とする地震が...

    函館市新浜町と泊町で震度１

    福島町で敬老会

    [ 社会 ]

    　【福島】町が主催する２年ぶりの「福島町敬老会」が１８日、町総合体育館...

    福島町で敬老会

    丘珠、奥尻間６便欠航

    [ 社会 ]

    　ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材繰りで函館―丘珠間２往復４便、函館―...

    丘珠、奥尻間６便欠航
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    １０月９日に櫻井よしこ氏講演

    [ お知らせ ]

    　国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...

    １０月９日に櫻井よしこ氏講演
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    認知症に理解と支援を　五稜郭タワー、オレンジ色に

    認知症に理解と支援を　五稜郭タワー、オレンジ色に

    事故防止へ取り締まり強化　秋の全国交通安全運動

    事故防止へ取り締まり強化　秋の全国交通安全運動

    ２６日子どもの発音・吃音そうだん会

    ２６日子どもの発音・吃音そうだん会

    いかぽっぽ／認知症サポーター養成講座

    いかぽっぽ／認知症サポーター養成講座

    そらのＡｇｅｒで２４日から結納相談会

    そらのＡｇｅｒで２４日から結納相談会

    １０月９日に櫻井よしこ氏講演

    １０月９日に櫻井よしこ氏講演

    寿都町長火炎瓶事件　被告の男に有罪判決

    寿都町長火炎瓶事件　被告の男に有罪判決

    車と歩行者を完全分離　函館市本通３に道内初のセパレート式交差点

    車と歩行者を完全分離　函館市本通３に道内初のセパレート式交差点

    記者が見た秋季高校野球　コロナ禍で対外試合不足が影響か

    記者が見た秋季高校野球　コロナ禍で対外試合不足が影響か

    陸上・道南中学高校新人大会　女子記録

    陸上・道南中学高校新人大会　女子記録

    最新動画

    函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

    酒と肴こざる／いろいろな日本酒を楽しんで

    ＳｉＢｅｌｌｅｓ／完全予約制のマンツーマン施術

    カパーナ　ローサ　カリーナ販売所／旬のスイーツを販売

    老舗味めぐり／折内養蜂園

    動画一覧
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    9月22日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    9月22日のイベント情報

    2021年9月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト