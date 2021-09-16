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市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
【北斗】１５日午後０時５５分ごろ、北斗市向野の八郎沼公園で、利用者か...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...
函館中央署は１４日、特殊詐欺の被害を防ごうと、インターネット利用に関...
函館市内でカヌー体験ができるツアーを提供する「ハコダテアドベンチャー...
函館市西桔梗町の松崎正明さん（８８）が、自宅の向かい側の芝生に植えた...
【木古内】町議会第３回定例会は１６日、本会議を再開。決算審査特別委員...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）は１０日、新型コロナウイルスの収...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は１６日、本会議で...
６月に実施された「第１４２回全商珠算・電卓実務検定」（全国商業高校協...
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