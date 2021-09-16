函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

函館で１４人感染

[ 社会 ]

　市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...

函館で１４人感染

地域の癒やし　コスモス見ごろ

[ 社会 ]

　函館市西桔梗町の松崎正明さん（８８）が、自宅の向かい側の芝生に植えた...

地域の癒やし　コスモス見ごろ
社会 記事一覧へ

最新記事

最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

公務執行妨害の疑いで６６歳女逮捕

公務執行妨害の疑いで６６歳女逮捕

木古内町議会閉会　昨年度決算を認定

木古内町議会閉会　昨年度決算を認定

町村ガイド・健康（１７日～２０日）

町村ガイド・健康（１７日～２０日）

町村ガイド・一般（１７日～２０日）

町村ガイド・一般（１７日～２０日）

コロナ収束願い神楽　福島大神宮例大祭

コロナ収束願い神楽　福島大神宮例大祭

議案２件を原案可決　北斗市議会産業建設常任委

議案２件を原案可決　北斗市議会産業建設常任委

函商高２年生３人全商珠算・電卓実務検定１級満点賞など活躍

函商高２年生３人全商珠算・電卓実務検定１級満点賞など活躍

函館で新規感染１３人　感染経路不明５人

函館で新規感染１３人　感染経路不明５人

【速報】渡島で１人感染　道内全体では９４人

【速報】渡島で１人感染　道内全体では９４人

大舟漁港の海中に沈んだ男性死亡　釣り中に誤って転落か

大舟漁港の海中に沈んだ男性死亡　釣り中に誤って転落か

最新動画

函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

酒と肴こざる／いろいろな日本酒を楽しんで

ＳｉＢｅｌｌｅｓ／完全予約制のマンツーマン施術

カパーナ　ローサ　カリーナ販売所／旬のスイーツを販売

老舗味めぐり／折内養蜂園

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月16日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月16日のイベント情報

2021年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト