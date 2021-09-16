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市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...
函館中央署は１４日、特殊詐欺の被害を防ごうと、インターネット利用に関...
函館市内でカヌー体験ができるツアーを提供する「ハコダテアドベンチャー...
函館市西桔梗町の松崎正明さん（８８）が、自宅の向かい側の芝生に植えた...
気象庁によると、１４日午後６時５４分ごろ、渡島地方東部を震源とする地...
函館市教委は１４日、函館北中学校で生徒１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...