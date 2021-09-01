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【木古内】木古内署は８月２６日、高齢者を保護し、犯罪・事故の被害を未...
函館市教委は３０日から、史跡大船遺跡（大船町）を臨時閉場している。同...
函館市教委は８月３１日、函館日吉が丘小学校で児童１人が新型コロナウイ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は３１日、函館市内で新たに１７人が新型コロナウイルスに...
国際的奉仕団体の函館北斗ライオンズクラブ（ＬＣ、小笠原金哉会長）は３...
千葉県で新型コロナウイルスに感染した妊婦の搬送先が見つからず、新生児...
函館ホテル旅館協同組合（遠藤浩司理事長）は３０日、フォーポイントバイ...
道への緊急事態宣言発令に伴い、函館市教委は市内幼稚園や公立学校を通じ...
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戦後、樺太からの引き揚げ者を支援してきた全国樺太連盟函館支部（平沼冠...
【知内】町教委は８月３１日までに、湯ノ里小学校（佐藤強校長、児童７人...
函館市は８月３１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策として、...
【木古内】木古内署は８月２６日、高齢者を保護し、犯罪・事故の被害を未...
函館市は８月２５日、認定こども園や幼稚園、保育所の利用者の一部に、誤...
函館市都市景観審議会（岡本誠会長）の今年度第２回会合が８月２５日、市...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が８月２５～２７日、千代台公園テ...
たそがれ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝が８月２９日、...
「悪貨は良貨を駆逐する」。もともとは経済用語でグレシャムの法則と呼ば...