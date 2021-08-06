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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...
江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が５日、１０００人（発表日...
道警函館方面本部は、今年１月から今月４日までに管内でクマの目撃などに...
函館市東川町在住の角谷隆一さん（１００）は４日、日本赤十字社に５００...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感...
函館少年刑務所は５日、同刑務所の３０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに感...
北海道銀行十字街支店（函館市末広町１０）の行員、大塚美優さん（２０）...
函館中部高校吹奏楽局と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽団の第５７回定期演...
函館西高校吹奏楽局の第３回定期演奏会が、８日午後５時から函館市民会館...
【森】２０～２３日に山梨県で行われるバドミントンの中体連全国大会に女...
【七飯】７月３０日～８月１日に苫小牧市で行われた卓球の中体連全道大会...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策の...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
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東京五輪第１５日の６日、卓球男子団体の３位決定戦で、日本は韓国を下し...
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アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...