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社会

道南４保健所で食中毒警報

[ 社会 ]

　市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...

道南４保健所で食中毒警報

江差、八雲保健所で食中毒警報

[ 社会 ]

　江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...

江差、八雲保健所で食中毒警報

角谷さんが日赤に５００万円寄付

[ 社会 ]

　函館市東川町在住の角谷隆一さん（１００）は４日、日本赤十字社に５００...

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[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　東京五輪第１５日の６日、卓球男子団体の３位決定戦で、日本は韓国を下し...

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日本男子が銅―卓球

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喜友名、銀以上が確定―空手

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川野の６位が最高―陸上男子５０キロ競歩

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第１５日（６日）の日本選手日程

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楢崎は４位―スポーツクライミング

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日本女子は銀メダル　中国に０―３で屈す―卓球

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川井梨、２大会連続の金　向田は銀以上確定―レスリング

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道南４保健所で食中毒警報

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